Голос Америки. Конфликт в Азовском море: какие шаги ожидать Украине от США и ЕС
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США и ЕС еще формируют окончательный ответ на агрессию России против украинских кораблей. Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер сказал, что в арсенале американского правительства и союзников есть еще немало рычагов влияния на РФ.
Также в выпуске:
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Источник: 24 канал
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