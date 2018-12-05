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      Голос Америки. Конфликт в Азовском море: какие шаги ожидать Украине от США и ЕС

      Голос Америки 47 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США и ЕС еще формируют окончательный ответ на агрессию России против украинских кораблей. Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер сказал, что в арсенале американского правительства и союзников есть еще немало рычагов влияния на РФ.

      Также в выпуске:

      Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Теги: Новости США Украина – Россия Конфликт в Азовском море Курт Волкер Голос Америки
      Источник: 24 канал
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