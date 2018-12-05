Голос Америки. Конфликт в Азовском море: какие шаги ожидать Украине от США и ЕС

В свежем выпуске "Голоса Америки" – США и ЕС еще формируют окончательный ответ на агрессию России против украинских кораблей. Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер сказал, что в арсенале американского правительства и союзников есть еще немало рычагов влияния на РФ.

Также в выпуске: Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.