Голос Америки: Коронавирус стал одной из причин резкого падения мировых фондовых рынков

В свежем выпуске "Голоса Америки" – фондовые рынки в США на 15 минут остановили торги, чтобы унять панику и остановить обвал цен на акции. Автоматический предохранитель сработал на бирже после того, как основные индексы упали более чем на 7%. Резкое падение курса вызвали два факта: коронавирус и обвал цены на нефть в мире.

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