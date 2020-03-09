23:55
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Голос Америки: Коронавирус стал одной из причин резкого падения мировых фондовых рынков

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – фондовые рынки в США на 15 минут остановили торги, чтобы унять панику и остановить обвал цен на акции. Автоматический предохранитель сработал на бирже после того, как основные индексы упали более чем на 7%. Резкое падение курса вызвали два факта: коронавирус и обвал цены на нефть в мире.

      Также в выпуске:

      Круизный лайнер Гранд Принцесс, на борту которого обнаружили 21 случай заражения коронавирусом, и где находятся 49 граждан Украины, прибыл в Окленд в Калифорнии.

      На прошлой неделе Пентагон передал на рассмотрение американских конгрессменов пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов.

      Наличный курс валют на 9 марта: насколько подорожали евро и доллар
      сегодня
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Фондовый рынок Обвал цен на нефть Коронавирус Covid-19 Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому
      Уляна Супрун
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      сегодня , 17:44 Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса
      Емал Набі
      сегодня , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      сегодня , 13:05 Воскрешение Кобзаря, или дивный новый мир
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук