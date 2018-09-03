Голос Америки. Кто в США обеспокоен стремлением России подорвать доверие американцев к выборам
В свежем выпуске "Голос Америки" – в администрации Трампа заявили, что Россия не просто стремится помочь отдельным кандидатам на выборах в США в ноябре 2018 года, а подорвать доверие американских избирателей к своим институтам. Впрочем, сам Трамп о подобных намерениях Кремля не вспоминал.
Также в выпуске:
История двух украинок, которые учатся и работают в США.
Источник: 24 канал
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