Голос Америки. Кто в США обеспокоен стремлением России подорвать доверие американцев к выборам

В свежем выпуске "Голос Америки" – в администрации Трампа заявили, что Россия не просто стремится помочь отдельным кандидатам на выборах в США в ноябре 2018 года, а подорвать доверие американских избирателей к своим институтам. Впрочем, сам Трамп о подобных намерениях Кремля не вспоминал.

Также в выпуске: История двух украинок, которые учатся и работают в США.