00:19
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Голос Америки. Кто в США обеспокоен стремлением России подорвать доверие американцев к выборам

Голос Америки 54 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – в администрации Трампа заявили, что Россия не просто стремится помочь отдельным кандидатам на выборах в США в ноябре 2018 года, а подорвать доверие американских избирателей к своим институтам. Впрочем, сам Трамп о подобных намерениях Кремля не вспоминал.

Также в выпуске:

История двух украинок, которые учатся и работают в США.

Теги: Новости Украины Новости России Дональд Трамп Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 3 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
3 сентября, 22:39 Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
3 сентября, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 сентября, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
3 сентября, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук