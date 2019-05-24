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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
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      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Голос Америки: Меньше чем за неделю над Америкой пронеслось более 170 смерчей – последствия

      Голос Америки 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – центральные американские Штаты страдают от мощных торнадо. Стихия принесла град и ливни. Больше всего пострадали Джефферсон-Сити и Оклахома.

      Также в выпуске:

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      Комитет Сената США одобрил проект постановления к пятой годовщине Революции достоинства в Украине.

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      Теги: Стихийный бедствия Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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