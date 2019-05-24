Голос Америки: Меньше чем за неделю над Америкой пронеслось более 170 смерчей – последствия
В свежем выпуске "Голоса Америки" – центральные американские Штаты страдают от мощных торнадо. Стихия принесла град и ливни. Больше всего пострадали Джефферсон-Сити и Оклахома.
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Источник: 24 канал
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