Голос Америки: Меньше чем за неделю над Америкой пронеслось более 170 смерчей – последствия

В свежем выпуске "Голоса Америки" – центральные американские Штаты страдают от мощных торнадо. Стихия принесла град и ливни. Больше всего пострадали Джефферсон-Сити и Оклахома.

Также в выпуске: Эксклюзивное интервью президента Эстонии об отношениях с Украиной и Россией. Комитет Сената США одобрил проект постановления к пятой годовщине Революции достоинства в Украине. SpaceX судится с ВВС США за контракт на разработку замены российских ракетных систем.

Источник: 24 канал