Голос Америки. МИД Венгрии сообщил, будет ли ветировать переговоры по вступлению Украины в НАТО

Голос Америки. МИД Венгрии сообщил, будет ли ветировать переговоры по вступлению Украины в НАТОГолос Америки 85 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – в эксклюзивном комментарии "Голосу Америки" Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что будет ветировать переговоры по вступлению Украины в НАТО и объяснил, почему.
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Источник: 24 канал
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