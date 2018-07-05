Голос Америки. МИД Венгрии сообщил, будет ли ветировать переговоры по вступлению Украины в НАТО

В свежем выпуске "Голос Америки" – в эксклюзивном комментарии "Голосу Америки" Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что будет ветировать переговоры по вступлению Украины в НАТО и объяснил, почему.

Также в вируску: Белый дом рассказал, что Украина – одна из четырех тем повестки дня переговоров Трампа и Путина. Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, политика США в отношении российской агрессии в Украине будет оставаться без изменений