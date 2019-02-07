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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Голос Америки: Могут ли независимые кандидаты от третьих партий иметь успех на выборах в США

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – хотя наиболее представленными в американской политике являются две партии, Демократическая и Республиканская, но в стране существуют и другие политические силы. На протяжении последних лет все большую популярность среди американцев завоевывают именно независимые кандидаты.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости политики Голос Америки Новости США
      Источник: 24 канал
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