Голос Америки: Могут ли независимые кандидаты от третьих партий иметь успех на выборах в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – хотя наиболее представленными в американской политике являются две партии, Демократическая и Республиканская, но в стране существуют и другие политические силы. На протяжении последних лет все большую популярность среди американцев завоевывают именно независимые кандидаты.
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Источник: 24 канал
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