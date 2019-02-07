Голос Америки: Могут ли независимые кандидаты от третьих партий иметь успех на выборах в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – хотя наиболее представленными в американской политике являются две партии, Демократическая и Республиканская, но в стране существуют и другие политические силы. На протяжении последних лет все большую популярность среди американцев завоевывают именно независимые кандидаты.

Также в выпуске: Демократы в Конгрессе хотят исследовать финансовые дела Дональда Трампа. Почему Китайский Новый год отметили на игре NBA.