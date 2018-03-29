Голос Америки. Могут ли Россия и США продолжать сотрудничество после выдворения дипломатов

В свежем выпуске программы "Голос Америки": посол США в России Джон Ганстсмен назвал ожидаемым решение России выдворить 60 американских дипломатов и закрыть консульство в Санкт-Петербурге. Однако он не считает, что США и Россия не могут сотрудничать.

Также в выпуске: Американские аналитики объясняют возможные причины усиление насилия на востоке Украины.