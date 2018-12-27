Голос Америки: Мощный циклон вызвал хаос и принес сильные ливни в 15 американских штатов
В свежем выпуске "Голоса Америки" – мощный внезапный циклон нарушил праздничные планы тысяч американцев из 15 штатов, оказавшихся в плену стихии. Непогода привела к сотням аварий на дорогах, сильным метелям и ливням.
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Источник: 24 канал
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