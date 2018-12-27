15:10
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Мощный циклон вызвал хаос и принес сильные ливни в 15 американских штатов

      Голос Америки 45 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – мощный внезапный циклон нарушил праздничные планы тысяч американцев из 15 штатов, оказавшихся в плену стихии. Непогода привела к сотням аварий на дорогах, сильным метелям и ливням.

      Также в выпуске:

      На границе с США умер второй ребенок из семьи нелегалов – таможенники начали проверку.

      Собачье фото с Сантой – сколько американцы готовы платить за рождественские снимки своих любимцев?

      Теги: Стихийный бедствия Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вбити дракона не вдалося: чому Україна така як є і хто винен в цьому?
      сегодня , 15:01 Вбити дракона не вдалося: чому Україна така як є і хто винен в цьому?
      Сергій Блажко 67
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      сегодня , 14:30 Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      Леонід Остальцев 57
      Самые громкие игровые анонсы 2019 года
      сегодня , 14:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
      Михайло Года 52
      Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      сегодня , 13:00 Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      Анастасія Манюхіна 446
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук