Голос Америки: Мощный циклон вызвал хаос и принес сильные ливни в 15 американских штатов

В свежем выпуске "Голоса Америки" – мощный внезапный циклон нарушил праздничные планы тысяч американцев из 15 штатов, оказавшихся в плену стихии. Непогода привела к сотням аварий на дорогах, сильным метелям и ливням.

Также в выпуске: На границе с США умер второй ребенок из семьи нелегалов – таможенники начали проверку. Собачье фото с Сантой – сколько американцы готовы платить за рождественские снимки своих любимцев?