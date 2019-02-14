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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки: На какие подарки к Дню Валентина американцы тратят больше всего денег

      Голос Америки 4 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в 2019 году американцы потратили рекордную сумму денег на подарки ко Дню всех влюбленных – 20 миллиардов долларов. Чаще всего покупают печенье, трюфели или конфеты – все из шоколада. В то же время 10% граждан США вообще не собираются праздновать этот день.

      Также в выпуске:

      Сенат США представил новые санкции против России за агрессию в Азове.

      Почему агентам ФБР не удается вернуть деньги, украденные Лазаренко и Януковичем.

       

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      Теги: Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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