Голос Америки: На какие подарки к Дню Валентина американцы тратят больше всего денег
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в 2019 году американцы потратили рекордную сумму денег на подарки ко Дню всех влюбленных – 20 миллиардов долларов. Чаще всего покупают печенье, трюфели или конфеты – все из шоколада. В то же время 10% граждан США вообще не собираются праздновать этот день.
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Источник: 24 канал
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