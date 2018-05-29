Голос Америки. На заседании Совета Безопасности ООН обсудили размещение миротворцев на Донбассе
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – 29 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходило заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в Украине. Делегацию Украины возглавлял министр иностранных дел Павел Климкин. Особое внимание украинская сторона уделила вопросу возможного размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.
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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына остается на повестке дня. Не смотря на резкие заявления на прошлой неделе, 29 мая Дональд Трамп написал в своем твиттере, что его команда готовится к встрече 12 июня в Сингапуре.
Россия стала не только сильнее ущемлять религиозные свободы, но и распространила свою репрессивную политику на территории страны через оккупацию. Об этом говорится в отчете Комиссии США по соблюдению международных религиозных свобод.
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