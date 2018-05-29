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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Голос Америки. На заседании Совета Безопасности ООН обсудили размещение миротворцев на Донбассе

Голос Америки 97 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – 29 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходило заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в Украине. Делегацию Украины возглавлял министр иностранных дел Павел Климкин. Особое внимание украинская сторона уделила вопросу возможного размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.

Также в выпуске:

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына остается на повестке дня. Не смотря на резкие заявления на прошлой неделе, 29 мая Дональд Трамп написал в своем твиттере, что его команда готовится к встрече 12 июня в Сингапуре.

Россия стала не только сильнее ущемлять религиозные свободы, но и распространила свою репрессивную политику на территории страны через оккупацию. Об этом говорится в отчете Комиссии США по соблюдению международных религиозных свобод.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Новости США Война на Донбассе Миротворческий контингент ООН Голос Америки
Источник: 24 Канал
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