Голос Америки. НАТО возобновило работу группы, которая не работала 10 лет, из-за угроз Путина
Голос Америки 23:31, 1 марта 403 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – из-за роста угроз со стороны России в Сенате США возобновила работу двухпартийная наблюдательная группа НАТО, которая не работала 10 лет.
Также в выпуске:
Сенатор Джейн Шахин заявила, что не исключает возможности вступления Украины и Грузии в НАТО.
Пол Манафорт, которого обвиняют в отмывании денег, не признал свою вину в суде. Однако его бизнес-партнер Гейтс признался во лжи прокурорам и теперь сотрудничает со следствием.
Источник: 24 Канал
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