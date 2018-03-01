Голос Америки. НАТО возобновило работу группы, которая не работала 10 лет, из-за угроз Путина

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – из-за роста угроз со стороны России в Сенате США возобновила работу двухпартийная наблюдательная группа НАТО, которая не работала 10 лет.

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Сенатор Джейн Шахин заявила, что не исключает возможности вступления Украины и Грузии в НАТО.

Пол Манафорт, которого обвиняют в отмывании денег, не признал свою вину в суде. Однако его бизнес-партнер Гейтс признался во лжи прокурорам и теперь сотрудничает со следствием.