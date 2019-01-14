Голос Америки: Новая волна обвинений президента Трампа из-за вероятного сотрудничества с Кремлем
В свежем выпуске "Голоса Америки" – газета The Washington Post утверждает, что Дональд Трамп прилагал все усилия, чтобы скрыть содержание своих переговоров с Владимиром Путиным. В частности, изъял заметки переводчицы и запретил ей разглашать содержание разговора. Трамп это категорически отрицает.
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Источник: 24 канал
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