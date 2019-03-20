Голос Америки: О чем новый президент Бразилии договаривался в Белом Доме с Трампом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп встретился с новым президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Стороны обсудили ряд торговых и военных вопросов. Дональд Трамп даже задумался над тем, чтобы предоставить Бразилии статус военного союзника США вне НАТО.
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Ряд экспертов в Вашингтоне утверждает: западные санкции в ответ на ситуацию на Азове слишком слабые и поздно введены. Впрочем, Государственный департамент уверяет, что пока дипломаты разрабатывают новые способы, как метко отреагировать на новые акты российской агрессии.
Источник: 24 канал
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