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      Голос Америки: О чем новый президент Бразилии договаривался в Белом Доме с Трампом

      Голос Америки 9 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп встретился с новым президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Стороны обсудили ряд торговых и военных вопросов. Дональд Трамп даже задумался над тем, чтобы предоставить Бразилии статус военного союзника США вне НАТО.

      Также в выпуске:

      Ряд экспертов в Вашингтоне утверждает: западные санкции в ответ на ситуацию на Азове слишком слабые и поздно введены. Впрочем, Государственный департамент уверяет, что пока дипломаты разрабатывают новые способы, как метко отреагировать на новые акты российской агрессии.

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      Теги: Бразилия Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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