Голос Америки. Обнародовали анализ проплаченной РФ рекламы в Facebook во время выборов в США

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – впервые были опубликованы материалы, которые дают возможность оценить характер действий российского руководства и связанных с ним структур во время избирательной кампании 2016 года в США в социальных медиа. Законодатели-демократы опубликовали 3 с половиной тысячи рекламных объявлений в Facebook, проплаченных российскими агентами.

Также в выпуске:

В Вашингтоне начала свою работу Трансатлантическая комиссия по предупреждению вмешательства в выборы. Цель комиссии – разработка инструментов для предотвращения вмешательства в выборы, которыми смогут воспользоваться руководства Западных стран.

За последние три месяца рейтинг Трампа практически не изменился, – говорят социологи.