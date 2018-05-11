Голос Америки. Обнародовали анализ проплаченной РФ рекламы в Facebook во время выборов в США
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – впервые были опубликованы материалы, которые дают возможность оценить характер действий российского руководства и связанных с ним структур во время избирательной кампании 2016 года в США в социальных медиа. Законодатели-демократы опубликовали 3 с половиной тысячи рекламных объявлений в Facebook, проплаченных российскими агентами.
Также в выпуске:
В Вашингтоне начала свою работу Трансатлантическая комиссия по предупреждению вмешательства в выборы. Цель комиссии – разработка инструментов для предотвращения вмешательства в выборы, которыми смогут воспользоваться руководства Западных стран.
За последние три месяца рейтинг Трампа практически не изменился, – говорят социологи.
Источник: 24 Канал
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