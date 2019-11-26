Голос Америки: Огромную новогоднюю елку установили перед Конгрессом США – впечатляющее видео
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США готовятся к Рождеству и новогодним праздникам. Перед Конгрессом уже начали устанавливать 18-метровую елку, которую привезли из Национального парка штата Нью-Мексико, что за более 3000 километров от американской столицы. Огни на елке зажгут в среду, 27 ноября.
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