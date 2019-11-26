02:21
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Голос Америки
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Голос Америки: Огромную новогоднюю елку установили перед Конгрессом США – впечатляющее видео

      Голос Америки 12 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США готовятся к Рождеству и новогодним праздникам. Перед Конгрессом уже начали устанавливать 18-метровую елку, которую привезли из Национального парка штата Нью-Мексико, что за более 3000 километров от американской столицы. Огни на елке зажгут в среду, 27 ноября.

      Также в выпуске:

      Каждая третья женщина в мире в течении своей жизни становится жертвой физического или сексуального насилия.

      Журналисты узнают новые подробности о "внутренней кухне" принятия решений в Белом доме и связи украинских олигархов с американцами.

      Зеленский снова обратился к украинцам: основные тезисы – видео
      25 ноября
      472
      Автор: Северин Трач
      Теги: Рождество Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 ноября: видеоблог Зеленского и взрыв авто в Харькове
      25 ноября , 22:34 Главные новости 25 ноября: видеоблог Зеленского и взрыв авто в Харькове
      Наталія Пристанська 172
      Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      25 ноября , 22:00 Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      Блог Медіа 326
      Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      25 ноября , 21:16 Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
      Світлана Попова 175
      Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      25 ноября , 20:05 Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
      Інна Жолобович 589
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      25 ноября , 19:57 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 2652
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук