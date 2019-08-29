Голос Америки: Пентагон окажет военную помощь Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американское издание сообщило, что Пентагон закончил просмотр программы предоставления военной помощи Украине и пришел к выводу, что программа должна продолжаться.
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Как заявила адвокат Олега Сенцова, уже скоро все украинские граждане, которые есть в списках на обмен, будут отправлены в Киев. Однако украинского режиссера, которого уже пять лет удерживают в РФ, могут не обменять.
Источник: 24 канал
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