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      Голос Америки: Пентагон окажет военную помощь Украине

      Голос Америки 49 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американское издание сообщило, что Пентагон закончил просмотр программы предоставления военной помощи Украине и пришел к выводу, что программа должна продолжаться.

      Также в выпуске:

      Как заявила адвокат Олега Сенцова, уже скоро все украинские граждане, которые есть в списках на обмен, будут отправлены в Киев. Однако украинского режиссера, которого уже пять лет удерживают в РФ, могут не обменять.

      blog_ava
      Андрей Загороднюк – новый Министр обороны Украины
      29 августа
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Голос Америки
      Источник: 24 канал
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