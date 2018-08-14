Голос Америки. Почему эксперты в США считают, что Украина может проиграть России Азовское море

В свежем выпуске "Голос Америки" – Украина может проиграть России Азовское море, если не начнет действовать, говорят эксперты в США, потому что это – часть гибридной войны Кремля.

Также в выпуске: Скандал в Белом доме – уволенная советница Трампа опубликовала аудио разговоров с президентом и администрацией, тайно записанных в секретных помещениях. В среду, 15 августа, политтехнологу Полу Манафорту вынесут приговор.