Голос Америки. Почему эксперты в США считают, что Украина может проиграть России Азовское море
В свежем выпуске "Голос Америки" – Украина может проиграть России Азовское море, если не начнет действовать, говорят эксперты в США, потому что это – часть гибридной войны Кремля.
Также в выпуске:
Скандал в Белом доме – уволенная советница Трампа опубликовала аудио разговоров с президентом и администрацией, тайно записанных в секретных помещениях.
В среду, 15 августа, политтехнологу Полу Манафорту вынесут приговор.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии