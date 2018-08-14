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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Почему эксперты в США считают, что Украина может проиграть России Азовское море

Голос Америки 166 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – Украина может проиграть России Азовское море, если не начнет действовать, говорят эксперты в США, потому что это – часть гибридной войны Кремля.

Также в выпуске:

Скандал в Белом доме – уволенная советница Трампа опубликовала аудио разговоров с президентом и администрацией, тайно записанных в секретных помещениях.

В среду, 15 августа, политтехнологу Полу Манафорту вынесут приговор.

 

Теги: Новости Украины Новости США Новости России Голос Америки
Источник: 24 канал
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