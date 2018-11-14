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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки. Почему одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN судится с Дональдом Трампом

      Голос Америки 10 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – внимание Вашингтона приковано к слушанию дела "CNN против президента Трампа" и еще пяти членов его администрации: телеканал требует восстановить аккредитацию в Белом Доме своего корреспондента, которого лишили на неопределенный срок пропуска после спора с Трампом во время пресс-конференции.

      Также в выпуске:

      Продолжается борьба за кресло губернатора в штате Джорджия.

      Министр обороны США поехал к границе с Мексикой, чтобы помочь пограничникам остановить поток мигрантов.

      Теги: СМИ Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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