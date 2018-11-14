Голос Америки. Почему одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN судится с Дональдом Трампом

В свежем выпуске "Голоса Америки" – внимание Вашингтона приковано к слушанию дела "CNN против президента Трампа" и еще пяти членов его администрации: телеканал требует восстановить аккредитацию в Белом Доме своего корреспондента, которого лишили на неопределенный срок пропуска после спора с Трампом во время пресс-конференции.

Также в выпуске: Продолжается борьба за кресло губернатора в штате Джорджия. Министр обороны США поехал к границе с Мексикой, чтобы помочь пограничникам остановить поток мигрантов.