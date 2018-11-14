Голос Америки. Почему одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN судится с Дональдом Трампом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – внимание Вашингтона приковано к слушанию дела "CNN против президента Трампа" и еще пяти членов его администрации: телеканал требует восстановить аккредитацию в Белом Доме своего корреспондента, которого лишили на неопределенный срок пропуска после спора с Трампом во время пресс-конференции.
Также в выпуске:
Продолжается борьба за кресло губернатора в штате Джорджия.
Министр обороны США поехал к границе с Мексикой, чтобы помочь пограничникам остановить поток мигрантов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии