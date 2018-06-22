Голос Америки. Почему РФ не прекращает боевые действия на Донбассе, а принимает футбольный ЧМ

В свежем выпуске "Голос Америки" – на главных страницах мировых изданий футбольные баталии, но о десятках тысяч нарушений режима прекращения огня ежемесячно говорят только наблюдатели ОБСЕ.

Також в выпуске: Состояние здоровья Олега Сенцова стремительно ухудшается. В Нью-Йорке за биткоины теперь можно купить обед или особняк за десятки миллионов.