Голос Америки. Почему РФ не прекращает боевые действия на Донбассе, а принимает футбольный ЧМ

Голос Америки. Почему РФ не прекращает боевые действия на Донбассе, а принимает футбольный ЧМГолос Америки 64 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – на главных страницах мировых изданий футбольные баталии, но о десятках тысяч нарушений режима прекращения огня ежемесячно говорят только наблюдатели ОБСЕ.
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Источник: 24 канал
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