Голос Америки. Почему США ввели серьезнейшие за последние 4 года санкции против окружения Путина
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Министерство финансов США ввело новые санкции против России. В списке оказались 7 олигархов из окружения Путина, включая Олега Дерипаску, а также 17 чиновников, российский банк, 12 частных компаний и госпредприятия по торговле оружием.
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Источник: 24 Канал
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