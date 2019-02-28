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      Голос Америки: Почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к согласию в ядерном вопросе

      Голос Америки 28 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – на днях во Вьетнаме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Лидеры государств должны были бы подписать договор о ядерном разоружении Северной Кореи. Однако встреча Трампа и Кима закончилась заблаговременно и без соглашений.

      Также в выпуске:

      Жители Северной части Калифорнии страдают от сильного наводнения.

      Демократы в Конгрессе хотят усложнить покупку оружия.

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      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Голос Америки Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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