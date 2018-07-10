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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Почему Трамп не смог определить – враг или друг для него Путин

Голос Америки 66 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным самой легкой из всех переговоров, которые он проведет на этой неделе в Великобритании, Брюсселе и Хельсинки. Своим конкурентом назвал американский президент российского коллегу во время брифинга в Белом доме перед отбытием в Европу.

Также в выпуске:

Дональд Трамп намерен обсудить с европейскими партнерами вопрос несоизмеримости членских взносов участников НАТО на нужды обороны альянса.

Политическая атмосфера в Вашингтоне выглядит как голливудский высокобюджетный триллер: большинство сторонников Трампа считает, что расследование вмешательства в выборы внешних сил проводится несправедливо.

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
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