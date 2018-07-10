Голос Америки. Почему Трамп не смог определить – враг или друг для него Путин

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным самой легкой из всех переговоров, которые он проведет на этой неделе в Великобритании, Брюсселе и Хельсинки. Своим конкурентом назвал американский президент российского коллегу во время брифинга в Белом доме перед отбытием в Европу.

Также в выпуске: Дональд Трамп намерен обсудить с европейскими партнерами вопрос несоизмеримости членских взносов участников НАТО на нужды обороны альянса. Политическая атмосфера в Вашингтоне выглядит как голливудский высокобюджетный триллер: большинство сторонников Трампа считает, что расследование вмешательства в выборы внешних сил проводится несправедливо.