Голос Америки. Почему Трамп не смог определить – враг или друг для него Путин
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным самой легкой из всех переговоров, которые он проведет на этой неделе в Великобритании, Брюсселе и Хельсинки. Своим конкурентом назвал американский президент российского коллегу во время брифинга в Белом доме перед отбытием в Европу.
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Дональд Трамп намерен обсудить с европейскими партнерами вопрос несоизмеримости членских взносов участников НАТО на нужды обороны альянса.
Политическая атмосфера в Вашингтоне выглядит как голливудский высокобюджетный триллер: большинство сторонников Трампа считает, что расследование вмешательства в выборы внешних сил проводится несправедливо.
Источник: 24 канал
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