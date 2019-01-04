Голос Америки: Почему в Apple считают Дональда Трампа виновным в резком падении цены на акции

В свежем выпуске "Голоса Америки" – на мировых биржах продолжается понижение индексов на фоне падения цен на акции Apple из-за торговой войны США и Китая: именно пошлины, по мнению представителей компании, введенные президентом Дональдом Трампом, привели к потере прибыли.

Также в выпуске:

В пятницу, 4 января, на 14 день частичного блокирования работы правительства США президенту Трампу и лидерам демократов так и не удалось договориться относительно федерального бюджета.

Демократы призывают Трампа не удерживать в заложниках сотни тысяч госслужащих из-за политических разногласий, вместе с тем предлагают продлить переговоры после возобновления работы правительства.

4 января стало известно о рекордно низких показателях безработицы в США: впервые за 50 лет показатель снизился до 3,7%.