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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Голос Америки: Почему в Apple считают Дональда Трампа виновным в резком падении цены на акции

      Голос Америки 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – на мировых биржах продолжается понижение индексов на фоне падения цен на акции Apple из-за торговой войны США и Китая: именно пошлины, по мнению представителей компании, введенные президентом Дональдом Трампом, привели к потере прибыли.

      Также в выпуске:

      В пятницу, 4 января, на 14 день частичного блокирования работы правительства США президенту Трампу и лидерам демократов так и не удалось договориться относительно федерального бюджета.

      Демократы призывают Трампа не удерживать в заложниках сотни тысяч госслужащих из-за политических разногласий, вместе с тем предлагают продлить переговоры после возобновления работы правительства.

      4 января стало известно о рекордно низких показателях безработицы в США: впервые за 50 лет показатель снизился до 3,7%.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Apple Голос Америки
      Источник: 24 канал
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