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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Голос Америки. Почему в двух штатах Америки пересчитывают голоса на выборах в Конгресс

      Голос Америки 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – штаты Америки – Флорида и Джордия – пересчитывают голоса на выборах в Конгресс. Разрыв между кандидатами настолько незначителен, что политики подали в суд, чтобы убедиться, что все голоса избирателей посчитали.

      Также в выпуске:

      В прошлом году американцы потратили 50 миллионов долларов на так называемые органические продукты питания. Все больше людей США хотят платить за продукцию, выращенную без применения химикатов.

      Теги: Новости США Выборы в США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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