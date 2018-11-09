Голос Америки. Почему в двух штатах Америки пересчитывают голоса на выборах в Конгресс
В свежем выпуске "Голос Америки" – штаты Америки – Флорида и Джордия – пересчитывают голоса на выборах в Конгресс. Разрыв между кандидатами настолько незначителен, что политики подали в суд, чтобы убедиться, что все голоса избирателей посчитали.
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В прошлом году американцы потратили 50 миллионов долларов на так называемые органические продукты питания. Все больше людей США хотят платить за продукцию, выращенную без применения химикатов.
Источник: 24 канал
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