Голос Америки. Почему в двух штатах Америки пересчитывают голоса на выборах в Конгресс

В свежем выпуске "Голос Америки" – штаты Америки – Флорида и Джордия – пересчитывают голоса на выборах в Конгресс. Разрыв между кандидатами настолько незначителен, что политики подали в суд, чтобы убедиться, что все голоса избирателей посчитали.

Также в выпуске: В прошлом году американцы потратили 50 миллионов долларов на так называемые органические продукты питания. Все больше людей США хотят платить за продукцию, выращенную без применения химикатов.