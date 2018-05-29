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СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Голос Америки. Почему в США женщины стали испытывать больше притеснений в праве сделать аборт

Голос Америки 29 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в США аборты законные, но на местном уровне консервативная власть отдельных штатов вводит все больше ограничений для женщин в праве прервать беременность.

Также в выпуске:

Как в США отметили День памяти, что ввели в честь всех американских военных, которые отдали жизнь за свою страну.

 

Теги: Здоровье Беременность и дети Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
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