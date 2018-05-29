Голос Америки. Почему в США женщины стали испытывать больше притеснений в праве сделать аборт

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в США аборты законные, но на местном уровне консервативная власть отдельных штатов вводит все больше ограничений для женщин в праве прервать беременность.

Также в выпуске: Как в США отметили День памяти, что ввели в честь всех американских военных, которые отдали жизнь за свою страну.