Голос Америки. Почему враждебные отношения Маккейна и Трампа продолжаются после смерти сенатора
В свежем выпуске "Голос Америки" – тело сенатора Джона Маккейна доставили в Вашингтон для прощальной церемонии. На траурное мероприятие вылетел из Украины и президент Петр Порошенко. А вот Дональда Трампа на церемонии не будет.
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Источник: 24 канал
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