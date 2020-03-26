Голос Америки: Почти 40 миллионов американцев могут потерять работу из-за коронавируса

В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 марта – из-за карантина, который ввели в США, стремительно увеличилось количество безработных американцев. Экономисты отметили, что это только начало – до апреля примерно 40 миллионов человек в США могут потерять работу.

Также в выпуске: В Америке придумали гаджет, который поможет школьникам учиться онлайн. В Нью-Йорке зафиксировали половину зараженных коронавирус со всей страны.