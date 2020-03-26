Голос Америки: Почти 40 миллионов американцев могут потерять работу из-за коронавируса
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 марта – из-за карантина, который ввели в США, стремительно увеличилось количество безработных американцев. Экономисты отметили, что это только начало – до апреля примерно 40 миллионов человек в США могут потерять работу.
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