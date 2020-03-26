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      Голос Америки: Почти 40 миллионов американцев могут потерять работу из-за коронавируса

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 марта – из-за карантина, который ввели в США, стремительно увеличилось количество безработных американцев. Экономисты отметили, что это только начало – до апреля примерно 40 миллионов человек в США могут потерять работу.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Мировой кризис 2020 Безработица Работа Новости США Голос Америки
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