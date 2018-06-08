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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Голос Америки. Политики США отреагировали на заявление Трампа о возвращении России в G7

Голос Америки 49 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – перед отправкой в Канаду, утром 8 июня, во время общения с прессой президент Трамп заявил, что Россия должна участвовать во встречах стран "Большой семерки". Американские политики-обозреватели немедленно напомнили Трампу, почему Россию выкинули из "Большой восьмерки": вторжение Путина в Украину и аннексия Крыма.

Также в выпуске:

В канадской провинции Квебек начался двухдневный саммит "Большой семерки". Сейчас должна состояться рабочая встреча лидеров. Саммит проходит на фоне недавнего решения Трампа ввести пошлину на импортируемые в США сталь и алюминий. Страны ЕС и Канады уже заявили, что вынуждены в ответ ввести пошлины на импорт из Америки.

Трамп сказал, что может покинуть саммит "Большой семерки" еще до завершения, 9 июня утром. С канадского Квебека Трамп полетит в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

 

Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Новости России Голос Америки
Источник: 24 Канал
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