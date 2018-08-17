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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Голос Америки. Помилует ли Трамп Манафорта, которому грозит 305 лет тюрьмы

Голос Америки 27 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – американский президент Дональд Трамп заявил, что "суд над Манафортом очень печальное зрелище", отвечая на вопрос журналиста, помилует ли он своего бывшего руководителя предвыборного штаба.

Также в выпуске:

13 бывших глав разведслужб США раскритиковали решение Дональда Трампа лишить экс-главу ЦРУ Джона Бренона доступа к государственной тайне.

11-летний мальчик сломал копию сайта с промежуточными результатами выборов. Такой эксперимент провели в штате Невада.

Уроженец Киева баллотируется на третий срок в палату делегатов Конгресса штата Мэриленд (местный парламент).

Теги: Дональд Трамп Новости США Пол Манафорт Голос Америки
Источник: 24 канал
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