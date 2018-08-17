Голос Америки. Помилует ли Трамп Манафорта, которому грозит 305 лет тюрьмы
В свежем выпуске "Голос Америки" – американский президент Дональд Трамп заявил, что "суд над Манафортом очень печальное зрелище", отвечая на вопрос журналиста, помилует ли он своего бывшего руководителя предвыборного штаба.
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Источник: 24 канал
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