Голос Америки. Помилует ли Трамп Манафорта, которому грозит 305 лет тюрьмы

В свежем выпуске "Голос Америки" – американский президент Дональд Трамп заявил, что "суд над Манафортом очень печальное зрелище", отвечая на вопрос журналиста, помилует ли он своего бывшего руководителя предвыборного штаба.

Также в выпуске: 13 бывших глав разведслужб США раскритиковали решение Дональда Трампа лишить экс-главу ЦРУ Джона Бренона доступа к государственной тайне. 11-летний мальчик сломал копию сайта с промежуточными результатами выборов. Такой эксперимент провели в штате Невада. Уроженец Киева баллотируется на третий срок в палату делегатов Конгресса штата Мэриленд (местный парламент).