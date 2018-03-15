Голос Америки. Понесут ли школьники наказание за участие в акциях, которые проходят в США
Голос Америки 23:04, 15 марта 105 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в США набирает обороты движение школьников, призывающие ужесточить правила покупки и ношения оружия. В среду, 14 марта, ученики прерывали уроки и выходили на улицы, следующая акция запланирована на 24 марта. Но не все школы приветствуют такую инициативу.
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Источник: 24 Канал
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