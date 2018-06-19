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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Преступники или беглецы от насилия: кто такие нелегальные мигранты

Голос Америки 27 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – американцы возмущены новыми процедурами иммиграционных служб США, когда детей беженцев разлучают с родителями. Уже больше месяца тысячи детей из Центральной Америки разлучены с детьми и ожидают в тюрьмах решение о своей дальнейшей судьбе.

Также в выпуске:

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019, где заложено 200 миллионов долларов Украине.

Крым – это Украина. В Госдепе разъяснили политику США в отношении полуострова.

Теги: Деньги Аннексия Крыма Дети беженцы Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
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