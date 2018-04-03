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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Голос Америки. Приговор суда по делу относительно заговора США с россиянами

Голос Америки 10 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – 30 дней тюрьмы и 20 тысяч долларов штрафа – это приговор федерального суда в Вашингтоне юристу Алексу ван дер Зваану за то, что тот лгал ФБР в рамках расследования дела о российском вмешательстве в американские выборы.

Также в выпуске:

Между тем президент США Дональд Трамп называет это расследование "охотой на ведьм" и уверяет, что никакого сговора с россиянами не было.

Теги: Новости России Дональд Трамп Новости США Новости политики Голос Америки
Источник: 24 Канал
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