Голос Америки. Путин пригрозил последствиями, если Украина и Грузия будут двигаться к НАТО

В свежем выпуске Голос Америки – Путин грозит последствиями, которые могут случиться, если Украина и Грузия будут двигаться к НАТО. Но несмотря на это сенаторы поддерживают стремление двух стран.

Также в выпуске: Дональд Трамп: встреча с Путиным – огромный успех, а лживые медиа – единственный враг народа. Директор ФБР рассказал, как российские агенты влияния разделяют американское общество.