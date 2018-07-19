Голос Америки. Путин пригрозил последствиями, если Украина и Грузия будут двигаться к НАТО
В свежем выпуске Голос Америки – Путин грозит последствиями, которые могут случиться, если Украина и Грузия будут двигаться к НАТО. Но несмотря на это сенаторы поддерживают стремление двух стран.
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Источник: 24 канал
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