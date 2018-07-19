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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Путин пригрозил последствиями, если Украина и Грузия будут двигаться к НАТО

Голос Америки 131 Читати новину українською

В свежем выпуске Голос Америки – Путин грозит последствиями, которые могут случиться, если Украина и Грузия будут двигаться к НАТО. Но несмотря на это сенаторы поддерживают стремление двух стран.

Также в выпуске:

Дональд Трамп: встреча с Путиным – огромный успех, а лживые медиа – единственный враг народа.

Директор ФБР рассказал, как российские агенты влияния разделяют американское общество.

 

Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости США Украина – Россия Новости Грузии НАТО Голос Америки
Источник: 24 канал
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