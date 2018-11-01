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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Голос Америки. Религия как инструмент войны:почему Запад не вмешивается вопросы церкви в Украине

      Голос Америки 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – война в Украине не является религиозной, в целом ее активно используют для достижения политических целей, и страны Запада не до конца это понимают. На этом сошлись гости конференции в Вашингтоне на тему религиозного фактора в российско-украинском конфликте.

      Также в выпуске:

      Кто выиграет, а кто проиграет от санкций России против Украины: мнения экспертов США и Европы.

      "Частично свободная" – международные эксперты говорят о свободе доступа к интернету в Украине.

      Теги: Украина – Россия Религия Война на Донбассе УПЦ МП УПЦ КП Голос Америки
      Источник: 24 Канал
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