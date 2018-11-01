Голос Америки. Религия как инструмент войны:почему Запад не вмешивается вопросы церкви в Украине

В свежем выпуске "Голос Америки" – война в Украине не является религиозной, в целом ее активно используют для достижения политических целей, и страны Запада не до конца это понимают. На этом сошлись гости конференции в Вашингтоне на тему религиозного фактора в российско-украинском конфликте.

Также в выпуске:

Кто выиграет, а кто проиграет от санкций России против Украины: мнения экспертов США и Европы.

"Частично свободная" – международные эксперты говорят о свободе доступа к интернету в Украине.