Голос Америки. Религия как инструмент войны:почему Запад не вмешивается вопросы церкви в Украине
В свежем выпуске "Голос Америки" – война в Украине не является религиозной, в целом ее активно используют для достижения политических целей, и страны Запада не до конца это понимают. На этом сошлись гости конференции в Вашингтоне на тему религиозного фактора в российско-украинском конфликте.
Также в выпуске:
Кто выиграет, а кто проиграет от санкций России против Украины: мнения экспертов США и Европы.
"Частично свободная" – международные эксперты говорят о свободе доступа к интернету в Украине.
Источник: 24 Канал
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