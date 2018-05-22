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Голос Америки. Руководительница ЦРУ Джина Гаспел участвовала в пытках подозреваемых в терроризме

Голос Америки 62 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – новоизбранный директор ЦРУ Джина Гаспел служила в структуре с 1985 года на различных должностях. Большая часть ее работы была засекречена. Тот факт, что она участвовала в пытках подозреваемых в терроризме, задержал ее карьерный рост при администрации Барака Обамы, хотя пытки тогда были законными.

Также в выпуске:

Встреча американского президента Дональда Трампа и его североамериканского коллеги Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня, может не состояться.

В больницу имени Мечникова в Днепре доставили контейнер современного медицинского оборудования из США.

В одном из самых престижных театров Чикаго "Харрис" состоялся вечер памяти жертв Голодомора.

Теги: Новости политики Новости США ЦРУ Дональд Трамп Голос Америки
Источник: 24 Канал
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