Голос Америки. Сделка, которая в свое время завершила холодную войну, может потерять силу
В свежем выпуске "Голос Америки" – США стремятся к выходу из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности, ведь Моска нарушила его – считает президент США Дональд Трамп. Соглашение было подписано 1987 году и было сигналом к завершению так называемой "холодной войны" между СССР и США.
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Источник: 24 канал
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