Голос Америки. Сделка, которая в свое время завершила холодную войну, может потерять силу

В свежем выпуске "Голос Америки" – США стремятся к выходу из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности, ведь Моска нарушила его – считает президент США Дональд Трамп. Соглашение было подписано 1987 году и было сигналом к завершению так называемой "холодной войны" между СССР и США.

Также в выпуске: Караван с мигрантами в основном из Гондураса направляется к границам США. Призовой фонд лотереи США вырос до рекордной суммы – более полутора миллиардов долларов.