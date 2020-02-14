Голос Америки: Сенаторы США заверили, что будущее Украины очень важно для Америки
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украину 14 февраля 2020 года посетят трое американских сенаторов: демократ Крис Мерфи, республиканцы Джон Барассо и Рон Джонсон. Накануне визита они обнародовали совместное заявление, в котором говорится о том, что будущее Украины очень важно для Америки. Также сенаторы заверили, что считают Украину своим стратегическим партнером.
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Бывший посол США в Украине Мари Йованович в своем первом публичном выступлении после завершения дипломатической службы заявила о возможности поддержки Украины.
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