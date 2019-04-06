Голос Америки: Ситуация на выборах в Украине напоминает Brexit, выборы во Франции, США, –Волкер

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Волкер утверждает, что теперь украинская общественность должна выбрать. Или они хотят кого-то, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы. Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако сделал для реформ больше, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину.

Также в выпуске: BBC считает, что Президенту Петру Порошенко нечего терять, поэтому он готов принимать участие в борьбе с Зеленским. В Калифорнии цветет сразу несколько гектаров мака.

Источник: 24 канал