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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: Ситуация на выборах в Украине напоминает Brexit, выборы во Франции, США, –Волкер

      Голос Америки 17 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Волкер утверждает, что теперь украинская общественность должна выбрать. Или они хотят кого-то, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы. Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако сделал для реформ больше, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину.

      Также в выпуске:

      BBC считает, что Президенту Петру Порошенко нечего терять, поэтому он готов принимать участие в борьбе с Зеленским.

      В Калифорнии цветет сразу несколько гектаров мака.

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      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Курт Волкер Голос Америки
      Источник: 24 канал
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