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      Голос Америки: Скандал после речи Трампа – президент показательно не пожал руку Нэнси Пелоси

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – второй раз в истории США президент произносит ежегодную речь о состоянии государства в Конгрессе во время процесса своего импичмента.. Наибольшее внимание вызвало взаимодействие Дональда Трампа с Нэнси Пелоси. После речи президент США отказался пожать руку спикерку палаты представителей, а она порвала текст речи как только он закончил ее произносить.

      Такоже в выпуске:

      Как отреагировали демократы на речь Трампа.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Голос Америки
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