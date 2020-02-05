Голос Америки: Скандал после речи Трампа – президент показательно не пожал руку Нэнси Пелоси
В свежем выпуске "Голоса Америки" – второй раз в истории США президент произносит ежегодную речь о состоянии государства в Конгрессе во время процесса своего импичмента.. Наибольшее внимание вызвало взаимодействие Дональда Трампа с Нэнси Пелоси. После речи президент США отказался пожать руку спикерку палаты представителей, а она порвала текст речи как только он закончил ее произносить.
Такоже в выпуске:
Как отреагировали демократы на речь Трампа.
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