Голос Америки. Сколько людей Трампа вели переговоры с россиянами во время выборов
В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время президентской избирательной кампании 2016 года в США 16 человек из близкого окружения Дональда Трампа имели контакты с русскими. Об этом сообщают американские СМИ, переговоры с россиянами касались бизнес-вопросов и поиска компромата на Клинтон.
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Источник: 24 канал
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