Голос Америки. Сколько людей Трампа вели переговоры с россиянами во время выборов

В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время президентской избирательной кампании 2016 года в США 16 человек из близкого окружения Дональда Трампа имели контакты с русскими. Об этом сообщают американские СМИ, переговоры с россиянами касались бизнес-вопросов и поиска компромата на Клинтон.

Также в выпуске: Санкции ЕС против выборов на Донбассе. Первый посол США в Украине заявил, что поддержка Киева Вашингтоном должна быть крепче. Современный реабилитационный центр для ветеранов АТО открывается в Ирпене.