Голос Америки. Совет ЕС на год продлил санкции против России, связанные с оккупацией Крыма
В свежем выпуске "Голос Америки" – совет Евросоюза на год продлил санкции в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и действовать они теперь будут до 23 июня 2019 года. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои предприятия на территории ЕС.
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Государственный департамент США призвал Россию немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить использовать судебную систему для подавления инакомыслия.
По мнению председателя ВР Андрея Парубия, Великобритания остается одним из самых надежных союзников Киева в противодействии российской агрессии.
Источник: 24 канал
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