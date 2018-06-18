Голос Америки. Совет ЕС на год продлил санкции против России, связанные с оккупацией Крыма

В свежем выпуске "Голос Америки" – совет Евросоюза на год продлил санкции в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и действовать они теперь будут до 23 июня 2019 года. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои предприятия на территории ЕС.

Также в выпуске: Государственный департамент США призвал Россию немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить использовать судебную систему для подавления инакомыслия. По мнению председателя ВР Андрея Парубия, Великобритания остается одним из самых надежных союзников Киева в противодействии российской агрессии.