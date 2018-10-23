Голос Америки. Советник Трампа рассказал, о чем говорил с Путиным на встрече
В свежем выпуске "Голос Америки" – советник Трампа Джон Болтон подвел итоги своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Среди вопросов, которые поднимались на этой встрече, было: координированные действия двух стран в отношение к Сирии, возобновление сотрудничества в борьбе с терроризмом и восстановление Бизнес Совета России-США.
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Источник: 24 канал
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