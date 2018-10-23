Голос Америки. Советник Трампа рассказал, о чем говорил с Путиным на встрече

В свежем выпуске "Голос Америки" – советник Трампа Джон Болтон подвел итоги своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Среди вопросов, которые поднимались на этой встрече, было: координированные действия двух стран в отношение к Сирии, возобновление сотрудничества в борьбе с терроризмом и восстановление Бизнес Совета России-США.

Также в выпуске: Эксперт Стивена Пайфера заявил, что в договоре о ликвидации ракет проигрывают США и Европа, а не Россия. Новые подробности убийства саудовского журналиста.