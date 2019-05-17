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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Голос Америки: США готовы применить военную силу относительно Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи

      Голос Америки 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ заявили, что между Дональдом Трампом и его советниками существуют разногласия относительно применения оружия в Иране, Венесуэле и Северной Корее. В Белом Доме от конфликта открещиваются.

      Также в выпуске:

      Сан-Франциско стал первым крупным американским городом, который запретил использование технологии распознавания лиц правоохранителями.

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      Теги: Новости США Голос Америки Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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