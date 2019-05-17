Голос Америки: США готовы применить военную силу относительно Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ заявили, что между Дональдом Трампом и его советниками существуют разногласия относительно применения оружия в Иране, Венесуэле и Северной Корее. В Белом Доме от конфликта открещиваются.
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Источник: 24 канал
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