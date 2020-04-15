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      Голос Америки: США отправил чартерный рейс за американцами, которые остались в Украине

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" за 15 апреля – в США организовали специальный чартерный рейс для возвращения американцев и их семей домой из Украины. Сегодня самолет уже отправился из "Борисполя".

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп объявил, что страна прекратила финансирование ВОЗ.

      Количество людей в мире, которые заразились COVID-19 превысило отметку 2 миллиона.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости США Голос Америки
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