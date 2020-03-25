Голос Америки: США приближается по количеству больных коронавирусом к Китаю и Италии
В свежем выпуске "Голоса Америки" – количество заболеваний коронавирусом в США уже превысило 61 тысячу человек и приближается к показателям Италии и Китая. Эпицентром болезни остается Нью-Йорк, где живет половина инфицированных. Губернатор штата отметил, что показатели высокие, там проводят больше тестирований. Кроме того, Нью-Йорк – ворота, через которые в США попадает больше всего иностранцы.
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