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      Голос Америки: США проверяют информацию о причастности Байдена в коррупции в Украине

      Голос Америки 28 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Минюст США работает с данными о якобы причастности Байдена к коррупции в Украине, которые предоставил Руди Джулиани. Глава министерства отметил, что ведомство обязано их проверить, однако при всем уважении следует быть осторожными с любой информацией, которая поступает из Украины.

      Также в выпуске:

      Проект бюджета США на 2021 год: помощь Украине сохранится на уровне 2020-го.

      Первые внутрипартийные выборы демократов, которые прошли в штате Айова, показали серьезные проблемы с подсчетом голосов.

       

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      Теги: Новости Украины Коррупция Новости США Голос Америки
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