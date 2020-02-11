Голос Америки: США проверяют информацию о причастности Байдена в коррупции в Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Минюст США работает с данными о якобы причастности Байдена к коррупции в Украине, которые предоставил Руди Джулиани. Глава министерства отметил, что ведомство обязано их проверить, однако при всем уважении следует быть осторожными с любой информацией, которая поступает из Украины.
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