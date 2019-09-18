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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Голос Америки: США резко отреагировали на "проокупационные голоса" по Крыму на совещании ОБСЕ

      Голос Америки 41 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США резко отреагировали на "проокупационные голоса" по Крыму на ежегодном совещании ОБСЕ по проблемам человеческого измерения, которое проходит в Варшаве. Россия зарегистрировала на заседании так называемых представителей общественности Крыма, представляющих российскую власть и подконтрольные России СМИ полуострова.

      Также в выпуске:

      Джона Болтона на посту советника по нацбезопасности заменит спецпосланник США по вопросам заложников О'Брайен.

      Что предполагает формула Штайнмайера?

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      Теги: Новости США Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Голос Америки
      Источник: 24 канал
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