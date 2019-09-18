Голос Америки: США резко отреагировали на "проокупационные голоса" по Крыму на совещании ОБСЕ
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США резко отреагировали на "проокупационные голоса" по Крыму на ежегодном совещании ОБСЕ по проблемам человеческого измерения, которое проходит в Варшаве. Россия зарегистрировала на заседании так называемых представителей общественности Крыма, представляющих российскую власть и подконтрольные России СМИ полуострова.
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Источник: 24 канал
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