Голос Америки: США резко отреагировали на "проокупационные голоса" по Крыму на совещании ОБСЕ

В свежем выпуске "Голоса Америки" – США резко отреагировали на "проокупационные голоса" по Крыму на ежегодном совещании ОБСЕ по проблемам человеческого измерения, которое проходит в Варшаве. Россия зарегистрировала на заседании так называемых представителей общественности Крыма, представляющих российскую власть и подконтрольные России СМИ полуострова.

Также в выпуске: Джона Болтона на посту советника по нацбезопасности заменит спецпосланник США по вопросам заложников О'Брайен. Что предполагает формула Штайнмайера?

Источник: 24 канал