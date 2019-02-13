Голос Америки: США угрожают выйти из соглашения о ликвидации ракет из-за российского "Новатора"
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США временно прекращают участие в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. В госдепе США считают, что Россия нарушила условия договора, начав производство крылатой ракеты "Новатор". В Москве же возражают: мол, ее дальность не за пределами сделки.
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Источник: 24 канал
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