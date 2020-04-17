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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Голос Америки: США выделит свыше 9 миллионов долларов Украине на борьбу с коронавирусом

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Государственный департамент США выделит Украине помощь в размере свыше 9 миллионов для преодоления пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на поддержку деятельности по сдерживанию распространения болезни, включительно с проведением кампании по осведомленности, водоснабжения, санитизации и предотвращения распространения инфекции в медицинских учреждениях

      Также в выпуске:

      Карантинные ограничения будут сниматься в 3 этапа, а решение будут принимать губернаторы штатов, основываясь на данных заболеваний в их регионах.

      Американка рассказала, как вместе с семьей разрисовывает писанки.

      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
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