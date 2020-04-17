Голос Америки: США выделит свыше 9 миллионов долларов Украине на борьбу с коронавирусом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Государственный департамент США выделит Украине помощь в размере свыше 9 миллионов для преодоления пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на поддержку деятельности по сдерживанию распространения болезни, включительно с проведением кампании по осведомленности, водоснабжения, санитизации и предотвращения распространения инфекции в медицинских учреждениях
Также в выпуске:
Карантинные ограничения будут сниматься в 3 этапа, а решение будут принимать губернаторы штатов, основываясь на данных заболеваний в их регионах.
Американка рассказала, как вместе с семьей разрисовывает писанки.
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