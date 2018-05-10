Голос Америки. Стали известны первые последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – первые последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном: цены на нефть достигли самой высокой отметки с 2014 года, европейские компании – перед угрозой миллионных убытков.
Также в выпуске:
Известно место и время запланированной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
Чего ждать от встречи лидеров США и Северной Кореи.
Источник: 24 Канал
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