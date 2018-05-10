Голос Америки. Стали известны первые последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – первые последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном: цены на нефть достигли самой высокой отметки с 2014 года, европейские компании – перед угрозой миллионных убытков.

Также в выпуске: Известно место и время запланированной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Чего ждать от встречи лидеров США и Северной Кореи.